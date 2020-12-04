美司法部告臉書 稱高薪職偏好移民先於本勞

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（法新社舊金山3日電） 美國司法部今天指控臉書公司（Facebook）偏好錄用移民應徵者擔任數以千計的高薪職務，狀告臉書歧視美國勞工。

美國司法部民權司助理部長德雷班（Eric Dreiband）發布聲明表示：「司法部的訴訟案件認為臉書公司將職缺留給臨時簽證持有人，而非考慮對職缺有興趣且符合資格的美國勞工，涉及刻意且大規模違法行為。」

這起訴訟涉及2018年1月到2019年9月間逾2600個職缺，平均薪資約為15萬6000美元（約新台幣451萬元）。

司法部指出，網路巨擘臉書公司為持有H1-B「專業技術人員」簽證或其他臨時工作簽證的求職者保留職缺。

根據訴狀，臉書透過避開在求職網站上宣傳職缺、部分職缺僅接受實際郵寄求職申請書、或完全拒絕考慮美國勞工的方式，將工作特別保留給這些簽證持有人。

司法部提出這起訴訟的2天前，美國聯邦法官才擋下總統川普要讓人更難取得專業技術人員簽證的法規變更命令。

美國全國商會（US Chamber of Commerce）、臉書公司所在地加州舊金山的灣區委員會（Bay Area Council）和其他人曾控告國土安全部，稱這些法規變更沒有經過適當的公眾檢視程序，就急着推行新限制。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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