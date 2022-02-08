美司法部查獲36億美元失竊比特幣 金額創紀錄

（法新社華盛頓8日電） 美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。

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司法部表示，一對遭控尋求為這些比特幣洗錢的夫婦在紐約被捕。34歲的李赫登斯泰（Ilya Lichtenstein）和他31歲的妻子摩根（Heather Morgan）預定因所控罪名在聯邦法院出庭。

李赫登斯泰和摩根據稱尋求為2016年從數位貨幣交易中心Bitfinex駭得的11萬9754枚比特幣收益洗錢，這些比特幣當時價值6500萬美元。Bitfinex的總部位於香港。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在聲明中說：「今天的逮捕，以及司法部歷來最高的金融查獲，顯示加密貨幣對犯罪份子來說不是安全的避風港。」

根據法庭文件，部分失竊的比特幣被送往一個李赫登斯泰控制的電子錢包，約2萬5000枚比特幣接下來5年透過「錯綜複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出」，所得款項被用來購買黃金及NFT（非同質化代幣）等物品。

剩餘的比特幣上周被美國調查人員追回，並籲請最初失竊的受害者前來認領。（譯者：陳政一）1110209ˉ

© 2022 AFP