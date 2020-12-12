美司法部聯合11州控告Google壟斷 加州將加入

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（法新社華盛頓11日電） 加州檢察長貝塞拉今天表示，加州將加入美國聯邦政府和其他11個州，指控網路巨擘谷歌（Google）濫用市場優勢。

加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）在聲明稿中說：「在網路搜尋引擎市場方面，谷歌的市場主導地位導致消費者和小型企業選擇無幾。」

「藉由利用排他性協議來主導市場，谷歌不但妨礙競爭，還操縱廣告市場。」

美國司法部和11個州今年10月對Google提出民事訴訟，指控Google在網路搜尋和廣告服務非法壟斷。

總部設於加州的Google成立於1998年，經常被指控利用市場優勢將競爭對手排除在外。

Google是許多電子裝置預設的搜尋引擎，Google的Chrome瀏覽器和行動作業系統Android也稱霸市場。

美國司法部也指控Google強迫消費者使用Android裝置的應用程式服務，諸如Google地圖，這些應用程式服務無法刪除。

美國聯邦貿易委員會（FTC）和代表48個州及地區的檢察官9日也宣布，已經對臉書（Facebook）濫用市場優勢提出告訴。

© 2020 AFP