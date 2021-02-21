美司法部長提名人賈蘭德誓言起訴涉攻擊國會者

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登的司法部長提名人選賈蘭德今天誓言致力司法部去政治化，並將積極起訴攻擊國會大廈的前總統川普支持者。

美國國會預定22日、23日舉行聽證會，審查哥倫比亞特區聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）出任司法部長案。賈蘭德在預先準備的證辭中指出，他要去除川普政治干預司法部留下的污點。

賈蘭德也承諾，要為聯邦調查局（FBI）的調查工作建立明確的指導原則。FBI遭指控在2016年調查前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），以及在2017年至2018年間調查川普時，迷途涉入政治太深。

賈蘭德顯然是針對「黑命關天」運動表示，司法部在南北戰爭後創立150年以來，落實有色種族的平等司法至今仍是未竟之功，也是「刻不容緩」的工作。

賈蘭德表示，少數族裔在住宅、教育和就業市場方面仍然面對歧視，因冠狀病毒疫情與氣候變遷等衝擊所受的苦遠甚於其他人。他說：「這項任務仍然急迫，因為我們尚未有平等的司法。」

賈蘭德又說，美國面對極端主義嚴重威脅，1月6日川普支持者攻擊國會大廈事件就是個例子。當時國會議員正在開會確認民主黨候選人拜登當選總統，滋擾行為造成國會議事中斷。

司法部已經針對此一事件起訴大約230人，並且正在調查另外數百人，可能指控一些人涉嫌煽動叛亂。

賈蘭德表示，若獲同意出任司法部長，他將親自監督起訴白人至上主義分子以及在1月6日襲擊國會大廈的其他人。

© 2021 AFP