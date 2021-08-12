美各地施打疫苗爭議多 加州率先強制教職員接種

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（法新社洛杉磯11日電） 美國各州對於施打COVID-19疫苗態度分歧，大致以政黨為分界線，左派贊成，右派反對。加州今天開全美先例，要求州內全體教職員接種疫苗；微軟、泰森食品等企業也作相同要求。

為了遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率飆升，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天宣布，州內全體教師必須接種疫苗，不然就得每周出示采檢結果。

法新社報導，最近數周全美檢測呈陽性的人數激增，而大量新確診病例中，多是具高度傳染性的Delta變異株引起。

此一情況讓加州教育人員和家長擔心，全美人口最稠密的加州新學期即將開始，家長們準備送孩子回教室上課，而孩子們大多數都未接種疫苗。

加州州長紐松表示：「學校全面恢復面授教學時，為讓家長確信孩子們是安全的，我們敦促全體教職員施打疫苗。」

但這學年返校面授上課的計畫，已因感染病例激增而受嚴重影響；加州每天都通報新增確診超過1萬例，比過去兩個月的單日新增確診人數增10倍。醫生說，這些染疫病例主要是未接種疫苗的人。

加州今天公布的命令適用於公私立學校，要確保教職員完整接種疫苗，否則就得每周至少做一次COVID-19 篩檢。家長團體對此舉表示歡迎。

根據加州公共衛生局（California Department of Public Health）資料，加州12歲以上人口中，大約有2/3已經完整施打疫苗。

12歲以下孩童則不具資格接種疫苗。

在美國對於施打疫苗，意見相當分歧，大致是以政黨為分界線，左派全面贊成，右派反對。

全美各地接種比率也各不同，南部接種率特別低，而種種跡象顯示，政府與商業界對於堅持不打疫苗的人已快沒耐心了。

紐約市不久將要求民眾進健身房、餐廳等室內場所，應出示接種證明；洛杉磯看來也打算採取相同措施。

諸如美國聯合航空（United Airlines）、投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）、肉品製造商泰森食品（Tyson Foods）及科技巨擘如微軟（Microsoft）等大型企業，都要求員工接種疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP