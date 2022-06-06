美周末2城傳大規模槍擊 至少5死數十傷

（法新社費城5日電） 美國這周末發生又有兩城市發生嚴重槍擊，至少5人死亡20多人受傷；繼近期紐約州水牛城、德州一所小學發生死傷慘重槍擊後又發生類似不幸，也加重美國國會立法控槍的壓力。

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發生於昨夜在費城及今晨在田納西州查塔努加（Chattanooga）市的槍擊，再次衝擊本已飽受大規模槍擊之苦的美國；美國今年迄今已有好幾千人死於槍枝暴力，且不見任何解決跡象。

槍擊案為對立法控槍兩極化的美國聯邦參議員再增壓力，至少需再提初步規範措施，以減少大規模槍擊案與死傷。

4日晚間兩名以上男子之間的爭吵讓費城一條熙來攘往的夜生活街道成為戰場，吵架者拔槍瘋狂朝對方開火，造成2名男子與一名婦人死亡、12人受傷。

費城警局專員歐特洛（Danielle Outlaw）說，1名男子死於與對方駁火，但另兩人為無辜的旁人。

費城鬧街槍擊案發幾小時後，田納西州的查塔努加（Chattanooga）也發生一起酒吧外的大規模槍擊同樣釀3死，當地警長墨菲（Celeste Murphy）說，兩人死於中槍，另一人是在亂陣里遭車撞死，另有14人受傷，大多是槍傷，多人傷勢不輕。

截至5日晚間兩地的槍擊案都沒有犯嫌被捕。

儘管傳統上全美在入夏後槍擊事件會開始升溫，但在不久前才發生紐約州水牛城疑為仇恨犯罪的10死槍擊、德州尤瓦爾迪（Uvalde）21死小學槍擊和奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）疑醫糾釀5死槍擊後，周末的連環槍擊案仍讓人震驚。

© 2022 AFP