美國中情局長訪以色列 將討論兩國敵人伊朗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷10日電） 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）預計今天到訪以色列，討論兩國的共同敵人伊朗。目前美、以與伊朗關係日趨緊張，使得恢復伊朗核子協議的談判蒙上陰影。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的發言人並未提供與伯恩斯的議程細節。不過根據新聞網站Walla News，伯恩斯將與班奈特、以色列情報機構首長巴尼亞（David Barnea）討論伊朗的核子計畫及其在中東的活動。

巴勒斯坦官員表示，伯恩斯也將前往以色列佔領區約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會談。

伯恩斯到訪前，曾發生一系列涉及伊朗與以色列的船艦遇襲案，分析家以「影子戰爭」來形容這種情況。

以色列商人旗下企業佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）營運的油輪默瑟街號（Mercer Street），上月在阿曼外海遭無人機攻擊，造成一名英國人和一名羅馬尼亞人共兩名船員死亡。

七大工業國集團（G7）外長6日將矛頭指向伊朗，美軍公布的調查發現也宣稱無人機是在伊朗製造。伊朗則否認指控。

伯恩斯是職業外交家，曾扮演美伊和解的關鍵角色，促使伊朗在2015年與世界強權達成核子協議。

但美國前總統川普（Donald Trump）上任後，2018 年在以色列力挺下單方面退出核子協議，並恢複製裁懲罰伊朗。川普繼任者拜登（Joe Biden）的政府已間接與伊朗進行多輪談判，試圖恢復協議。

© 2021 AFP