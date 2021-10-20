美國企業亮眼財報提振市場 亞股多收紅

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登鉅額開支法案獲得進展，也提振市場買氣。另外，首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）在華爾街掛牌交易，推升比特幣攀至接近歷史高點。

企業正經受近期經濟成長放緩、供應鏈問題和通膨飆升，但美企財報季上周登場，摩根大通集團（JP Morgan Chase）以及摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）公布獲利大增後，嬌生集團（Johnson & Johnson）、聯合航空公司（United Airlines）和Netflix等知名企業也發布最新財報利多消息，振奮了憂心的投資人。

物價不斷上漲和央行支持措施將退場，持續令市場蒙上陰影；對通膨飆漲恐失控的擔憂，已迫使數國央行升息，儘管多國進入緊縮循環，目光仍都集中在美國聯準會。

隨美國經濟復蘇步上軌道，官員已表示，當局將在年底前開始縮減龐大購債計畫，但當前最大問題在於具體時間點，以及聯準會何時開始升息。有觀察家認為，借貸成本將在明年年中上升。

東京、香港、雪梨、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市今天收高，上海、新加坡、台北和首爾則微幅下跌。

© 2021 AFP