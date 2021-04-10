美國伊朗談重返核協議 美願取消部分制裁

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（法新社華盛頓9日電） 美國今天表示，美國提出非常認真的想法，要重振與伊朗簽署的核協議，但還在等伊朗政府有所回應。

美國總統拜登政府與伊朗展開較迂迴的外交，希望彼此恢復遵守2015年的核協議。

伊朗在2015年與法、德、俄、中、英、歐盟等強權簽署核協議，伊朗須限縮核子發展計畫，換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國本來也是簽署國之一，但時任總統川普2018年宣布退出，同時恢複製裁伊朗，伊朗於是也開始違反協議。

中、俄、英、法、德與歐盟等核協議簽署國代表在奧地利維也納舉行會談，由於伊朗代表不願與美方見面，因此由其他代表傳話。歐盟、俄方代表都對會談抱持樂觀態度。

美國官員告訴媒體：「美國團隊提出非常認真的想法，也展現出美國想要重新遵守（核協議）的嚴肅態度，前提是伊朗也要遵守。」

這名官員還說，美國在等伊朗有所回應，「我們看到了一些跡象，但那當然不夠。伊朗是否有意願像美國一樣採取實際行動，重新遵守協議內的義務，這點還有疑問」。

伊朗先前要求美國先取消所有川普任內施加的制裁，包括單方面徹底禁止伊朗石油出口，伊朗才會恢復遵守核協議。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文說：「危機的始作俑者是美國，美國應先完全遵守協議。」

根據伊朗外交部發布的聲明，參與這次會談的伊朗代表團領袖阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，其他各方必須要有「政治意志和嚴肅態度」，「否則沒理由繼續談判」。

美國官員指出，首輪會談的主要癥結並不是誰先遵守協議，而是要取消哪些制裁。

他解釋，2015年核協議僅涉及核子議題的相關制裁，並不包括美國基於人權或其他關切事項所實施的制裁。

他說，美國準備取消不符合核協議、以及讓伊朗無法獲得更多經濟利益的制裁，但「這不表示（我們會取消）所有制裁，因為有些是合理的」。

雖然拜登可以取消一些制裁，川普所屬的共和黨已開始猛烈抨擊他的外交政策，部分共和黨人過去還曾呼籲對伊朗發動攻擊。

會談將於14日繼續進行。

© 2021 AFP