美國佛州大樓坍塌 已知4死159人下落不明

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社美國瑟夫賽德鎮25日電） 美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟公寓高樓部分坍塌，美國媒體報導，已知死亡人數增至4人，159人仍下落不明，搜救人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

美媒報導，有關單位表示，搜救人員昨天在數噸瓦礫堆中搜尋生還者。位於瑟夫賽德鎮（Surfside）的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）一大片化為瓦礫堆後數小時，搜救隊偵測到敲打及其他聲響，不過廢墟里毫無動靜。

美國廣播公司（ABC）報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）官員說，至少已有4人死亡。

邁阿密戴德郡郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）昨天表示，大樓倒榻約18小時後，仍有99人下落不明，雖然有些人當時可能不在大樓里。

她說，另有102人原本下落不明，後來被尋獲，並「宣告平安無事」。

一名消防官員稍早表示，有35人從尚未倒榻的樓層疏散，而帶着搜救犬及操作無人機的搜救隊，從瓦礫堆中拖出了2人，其中一人已罹難。

不過美聯社報導，官員擔心稍後死傷人數可能會飆高，目前已知11人受傷，其中4人送醫救治。

美國總統拜登批准佛州進入緊急狀態，並下令聯邦政府為佛州和地方救災行動提供協助。

© 2021 AFP