美國佛州校園槍擊案槍手認罪 向受害者家屬道歉

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2018年2月14日情人節，當年19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）拿着合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入他曾就讀的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）開槍濫射，造成14名學生與3名教職員工死亡，另有17人受傷。

克魯茲對17項一級謀殺罪名與17項謀殺未遂罪名認罪。這場美國死傷最慘重的高中槍擊案，掀起學生呼籲收緊槍枝管製法的運動。

克魯茲穿着藍領上衣搭配毛衣背心出庭，他今天配戴一副大眼鏡並戴着口罩，法官謝瑞爾（Elizabeth Scherer）在勞德岱堡（Fort Lauderdale）法庭宣讀每項罪名時，克魯茲則回應「認罪」。

他向法官說，他「有點焦慮」，但能理解為什麼控告他這些罪名，並對出於自己意志的行為認罪。

克魯茲將接受陪審團審訊，接着法官將進行量刑。他至少面臨不得假釋的無期徒刑，但檢方表示他們將求處死刑。

現年23歲的克魯茲認罪後向受害者家屬道歉。他說：「我對我所做的事感到十分抱歉，我每一天都深感愧疚、噩夢不斷。如果我有第2次機會，我會在我能力範圍內，儘力協助他人。」

克魯茲向受害者家屬說：「無論是能苟活或是一死，我相信我未來的命運將由你們決定，而不是陪審團。」

© 2021 AFP