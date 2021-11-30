美國全球軍力部署評估 聚焦印太抗衡中國

（法新社華盛頓29日電） 美國一位高階國防官員今天說，美國國防部將聚焦強化關島和澳洲基地，以讓美軍有更好準備抗衡中國。

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這些行動是由美國國防部的全球軍力部署評估所推動。負責國防政策的副次長卡爾林（Mara Karlin）今天告訴媒體，這項評估「指示與區域盟國和夥伴進一步合作推動相關計畫，以助於區域穩定及嚇阻中國潛在軍事侵略和北韓威脅」。

●聚焦印太抗衡中國

這位高階國防官員表示，印度太平洋地區是一大焦點。

卡爾林表示，為抗衡中國，評估報告指示美國國防部加強「關島和澳洲基礎設施」，並將「太平洋島嶼的軍事建設」列為優先要務，以及「為軍事合作活動尋求更大區域准入」。

卡爾林在簡報會上說：「在澳洲，大家會看到新輪替戰鬥機和轟炸機部署，也會看到地面部隊訓練和加強後勤合作，而且在更廣泛的印度太平洋地區，大家會看到各種基礎設施改進。」她說，在關島、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和澳洲，機場以及燃料和彈藥儲存設施也將升級。

這位官員說，全球軍力部署評估也指示美國國防部「減少」世界其他地區的部隊和裝備數量，以便擴大關注印太地區，讓印太地區備戰得以強化和行動得以增加。

●加強嚇阻俄羅斯侵略

卡爾林表示，美軍會「加強可恃戰力的嚇阻力對抗俄羅斯在歐洲的侵略，並讓北大西洋公約組織（NATO）部隊能夠更有效運作」。

●強化中東夥伴部隊能力

至於中東，評估報告指示美國國防部「持續支持擊潰伊斯蘭國（IS）行動」，目前美國在伊拉克和敘利亞駐軍，並繼續致力在這些國家強化「夥伴部隊能力」。但整體來說，卡爾林表示評估報告指示奧斯汀「對中東的持久軍力部署要求進行更多分析」。

這位官員表示，阿富汗未被正式列入全球軍力部署評估，因為另有國家安全委員會領導的程序正在評估美國未來在當地的動向。

© 2021 AFP