美國兩職業球員出櫃 拜登推文致敬贊勇氣嘉

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登今天向兩位公開出櫃的知名職業球員表達敬意，讚揚兩人勇氣，其中一位是職業美式足球選手納西布，另一位則是目前在美踢球的前日本女足國家隊選手橫山久美。

拜登在推文中表示：「向本周出櫃的兩位知名、激勵人心運動員納西布和橫山久美致敬，我為你們的勇氣感到驕傲。」

「因為你們，世上無數年輕人今天用新的角度看待自己。」

納西布是美國職業美式足球聯盟（NFL）隊伍「拉斯維加斯突襲者」（Las Vegas Raiders）防守邊鋒，他21日寫下歷史，成為NFL首位公開自己是同志的現役球員。

28歲的納西布加入NFL球隊已經5年，21日他在個人IG公布影片出櫃。

過去曾有多位NFL球員出櫃，但都是在離開NFL之後。

2014年，大學球員沙姆（Michael Sam ）出櫃後仍被聖路易斯公羊（St. Louis Rams）選秀挑上，成為NFL首位公開出櫃、仍被選秀選上的球員，不過，他在打了幾場季前賽後被釋出，從未在例行賽上過陣。

日本女子世界盃足球明星橫山久美最近出櫃，公開宣布自己是跨性別男性，27歲的橫山是日本少數願意公開出櫃的人士之一。日本在保障LGBTQ權益方面落後其他已開發國家。

橫山曾代表日本參加2019年女子世界盃，目前效力美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League ）華盛頓精神隊（Washington Spirit）。橫山表示，住美國讓他「公開」性向和性別比較容易。

© 2021 AFP