(法新社華盛頓28日電) 面對俄國等專制政府箝制數位資訊,美國與50多個合作夥伴今天共同宣布「未來網際網路宣言」,推動網路與數位技術願景,承諾推動真正開放、促進競爭、隱私與尊重人權的網路。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)今天將主持由全球50多個合作夥伴與會的虛擬部長級「未來網際網路宣言」(Declaration for the Future of the Internet)發布會。這項宣言是合作夥伴間的政治承諾,目的在推動對網路與數位技術的願景。

超過55國加入這項宣言,除了先進國家如澳洲、加拿大、法國、德國、英國、日本外,阿根廷、肯亞和斯洛維尼亞等也響應這項宣言。美方期望未來能有更多國家或組織加入。

美方資深官員表示,網路為各國與世界帶來非凡優勢,但也為各國國內與國際帶來新的政策挑戰。在國際上,數位威權主義擡頭,部分國家壓制言論自由、審查獨立新聞來源、干預選舉、傳播虛假訊息並剝奪公民的其他人權。

