美國出現首例英國變種病毒病例 患者無旅遊史

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（法新社華盛頓29日電） 美國科羅拉多州發現不久前於英國現蹤的高傳染力2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）變種病毒感染案例，為美國記錄到的首例，確診者為20多歲男性，沒有旅遊史。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）在社群網站推特寫道：「今天，我們發現科羅拉多州第一起COVID-19變種病毒B.1.1.7病例，與在英國發現的變種病毒相同。」

他在推文附上他辦公室與科羅拉多州衛生官員的官方聲明，稱確診患者是「一名20多歲的男性，目前在艾伯特郡（Elbert County）隔離，沒有旅遊史」。

聲明提到，患者沒有密切接觸者，但當局將「密切」監控情勢，並透過接觸者追蹤找出其他可能染疫的病例。

「華盛頓郵報」報導，科羅拉多州這起病例是美國記錄到的COVID-19變種病毒首起已知確診病例。北美洲頭兩起變種病毒病例，是上周末在加拿大發現的。

由於專家稱COVID-19新變種病毒傳染力可能更高，讓各界憂心忡忡。據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）說法，英國、歐洲和全球數國至今通報3000多起變種病毒病例。

南非同時通報另一種變種病毒病例，確診數達300多例。而南非的變種病毒也已入侵歐洲，兩例在英國，一例在芬蘭，但3例全都與從南非返國的民眾有關。

© 2020 AFP