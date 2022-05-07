美國出現109例不明兒童肝炎 CDC：正調查病因

（法新社華盛頓6日電） 美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）今天表示，正在調查國內的109起不明兒童肝炎病例，其中包括5件死亡病例。

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法新社報導，近期在全球各地共有數百例無法解釋原因的同類案例，印尼本周也通報3例死亡。

英國6日宣布，國內病例已增至163例，其中多數患者年齡都在5歲以下，目前無人病故。

美國CDC傳染疾病部門副主任巴特勒（Jay Butler）表示：「這裡和全球的調查人員都在努力確定病因。」

衛生當局認為，這些病例可能與一種稱為腺病毒（adenovirus）的病毒有關，惟上述理論仍待證實。

巴特勒說：「我們還不知道是腺病毒本身導致這些病例，或是患者對這種特殊的腺病毒株產生了免疫反應。」

各國衛生單位也在就患者生活的「環境因素」進行研究。

在美國，高達90%的病例必須住院治療，14%病例需進行肝移植。病患年齡的中位數為2歲，多數現已完全康復。

CDC於4月下旬發布警報，通知醫師和公共衛生當局密切關注類似病例，並開始檢查可追溯至2021年10月1日的紀錄。

巴特勒說，CDC認為這些病例與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗無關，因為「絕大多數」病例年紀太小，根本不符合接種資格。

黃疸和嘔吐是罹患這種不明肝炎兒童最常見的癥狀。

CDC建議針對這種不明肝炎採取預防措施，包括洗手、避開生病的人、咳嗽和打噴嚏時��住口鼻，以及避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴。

© 2022 AFP