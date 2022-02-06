美國出生中國花滑選手奧運失誤 網民酸評不留情

（法新社北京6日電） 美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。

廣告 繼續瀏覽後續

19歲的朱易在美國出生長大，這次代表中國征戰，她在花滑團體賽女子單人短曲項目成績墊底。

朱易登場時，略顯緊張，比賽出現失誤，朱易在等待公布分數的時候，眼睛噙着淚水。中國花滑團體賽則從第三名掉到第五名，驚險晉級自由滑項目。

中國微博上朱易跌倒的標籤在被停用前，已經有超過2億3000萬次點閱量，今天下午後搜尋則未出現結果。

另一個微博標籤朱易搞砸仍可以看到，點閱量超過8000萬。

2018年選擇披上中國戰袍的朱易說：「這一切發生得太快了，當時第一個跳躍落地還不錯，我以為連接的動作能成功，但沒想到失敗了。」

但網路上鮮少同情朱易的聲音，有些甚至質疑她入選中國隊的決定。

一名網友寫道：「陳虹伊比她好多了，我不知道這種人怎麼可以代表中國。」

另一名網友說：「當然會有很多的壓力，但告訴我哪個選手出賽，沒有承受國家和人民的壓力？」

一名網友語帶尖酸提到朱易的父親朱松純，「恭喜中國滑冰隊在計算機領域做出重大的貢獻」。朱松純是頂尖人工智慧專家，他2020年返回中國，主持一個重要的研究機構。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP