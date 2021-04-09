美國前國務卿蓬佩奧 獲聘擔任福斯新聞固定評論員

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（法新社華盛頓8日電） 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），今天獲福斯新聞（Fox News）聘用，將擔任固定的評論員。

蓬佩奧早已是常上福斯電視網的來賓，如今成為最新一位獲聘成為固定班底的前川普政府官員。福斯新聞近來也網羅白宮前發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany ），上周宣布麥肯內尼將成為每周一到周五中午的節目Outnumbered共同主持人。

川普執政時期的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）2月也在福斯財經新聞網（Fox Business Network）主持常態性的新節目。

福斯新聞媒體（Fox News Media）在新聞稿中表示，蓬佩奧將為福斯新聞頻道和福斯財經新聞網提供分析，時間包括白天和晚上黃金時段。蓬佩奧明天就會在福斯招牌晨間節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）登場。

福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）在新聞稿中說：「蓬佩奧是外交政策和國安議題方面，全美最知名也最受敬重的人士之一。我很期待他在我們各個平台上，與我們數以百萬計的觀眾分享他獨到的見解。」

蓬佩奧2018年起在前總統川普的政府中擔任國務卿，直到川普今年初卸任為止。美國政治新聞機構Politico報導，蓬佩奧被視為角逐2024年總統大選的潛在人選，但前提是川普不重出江湖。蓬佩奧最近造訪愛荷華州，開始在爭取提名的關鍵州建立人脈。

蓬佩奧2月在「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）一場慷慨激昂的演說中，大讚川普政府「美國優先」（America First）政策，贏得熱烈掌聲。

蓬佩奧在福斯新聞的新聞稿中說：「我打算提供坦率、直接的分析，讓觀眾了解地緣政治、國際關係，以及有助為美國帶來前所未見的繁榮與安定的『美國優先』政策。」

© 2021 AFP