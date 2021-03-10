美國務卿和防長下周訪日韓

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（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天表示，國務卿布林肯和國防部長奧斯汀下周將聯袂訪問日本和韓國。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，此行將「重申美國對加強我們聯盟的承諾」。

布林肯（Antony Blinken ）推文表示，他期待這趟旅程，「因為我們致力促進印太地區乃至全世界的和平、安全和繁榮」。

拜登團隊刻意緩步展開過去新政府上台之後進行的連串海外訪問行程，不鼓勵旅行以建立表率，希望有助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

布林肯和奧斯汀（Lloyd Austin ）將在16日和17日訪問東京，屆時將和日本外交和防衛官員舉行聯合會議。

布林肯到時雖在東京，仍會以線上方式對日本企業領袖和媒體記者發表演說，強調在世界上部份地區媒體環境惡化下，自由媒體在推動良善治理和捍衛民主所扮演的角色。

普萊斯表示，布林肯和奧斯汀訪問韓國時也將和外交和國防官員會面。到時，布林肯同樣也會和韓國的年輕人及記者在線上會面。

布林肯也將討論美國目前正在對北韓進行的政策評估。美國前總統川普曾和北韓領導人金正恩舉行數次峰會。

© 2021 AFP