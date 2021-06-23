美國務卿布林肯訪問歐洲 拉攏西方聯手抗中

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登完成首趟總統海外出訪沒幾天，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天再度前往歐洲，持續凝聚西方團結力量，以對抗崛起的中國。

布林肯今天傍晚從華盛頓出發前往柏林，之後將持續造訪巴黎與羅馬，會晤歐洲聯盟（EU）兩大領導人德國總理梅克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），還有梵蒂岡領袖，並將參與會談，商討為飽受戰爭蹂躪的利比亞帶來和平，以及打擊伊斯蘭國（Islamic State）極端主義團體。

在這趟歐洲行的最後一天，布林肯6月29日將在義大利馬特拉市（Matera）參加20國集團（G20）會議，可能將與中國外交官員面會面會談。拜登政府認為，中國在國內外日益獨斷，已構成美國最大挑戰。

拜登出訪時，提議七大工業國集團（G7）擘畫規模龐大的基礎建設計畫，以與中國的一帶一路倡議抗衡，並領導北大西洋公約組織（NATO）高峰會，比以往更明確地針對中國。

美國駐歐洲最高外交官瑞克（Philip Reeker）說：「拜登總統將重建我們與盟友的關係列為首要之務，這趟訪問是延續這個立場。」

他告訴記者：「建立這些關係所得到的力量，將為許多首要的外交政策奠定基礎，包括經濟復蘇，因為我們剛擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，還要對抗中華人民共和國與全球各地的威權主義。」

© 2021 AFP