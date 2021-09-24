美國務卿籲因應氣候危機 暗指中國應加強投資

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（法新社紐約聯合國總部23日電） 聯合國安理會將召集環境危機會議，示警氣候衝突加劇；美國務卿布林肯今天敦促各國加強對抗氣候變遷的企圖心，並暗指與美國碳排量相當的中國也應加強投資解決問題。

布林肯（Antony Blinken）指出，最近紐約的破紀錄降雨量奪走數十條人命；並稱部分國家的危機因為氣候危害加劇，包括敘利亞、馬利、葉門、南蘇丹，以及衣索比亞。

布林肯說：「氣候危機不是即將到來，而是已經到來，危害型態明確浮現，其結果不成比例地衝擊到貧弱國家人口。」

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議即將於11月1日至12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行；布林肯說：「所有國家必須立即採取強力行動。」

法新社報導，由於中國是唯一排碳量大於美國的國家，布林肯談話隱晦指向中國。他強調美國總統拜登（Joe Biden）21日在聯合國大會中訴求，於2024年前加倍每年協助受創嚴重國家對抗氣候變遷的資金，相當於資助會加碼到114億美元。

布林肯說：「我們敦促其他政府加強這方面投資，特別是那些像美國碳排規模一樣大的國家。」

安理會目前輪值主席愛爾蘭總統希金斯（Michael Daniel Higgins）已召集因應氣候危機會議；先前安理會於今年2月23日首度舉行高階層氣候變遷會議，由當時輪值主席英國首相強生（Boris Johnson）主持。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP