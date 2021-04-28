美國務卿視訊訪問奈及利亞肯亞 籲小心中國投資

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（法新社華盛頓27日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與奈及利亞和肯亞領袖會談時，矢言美國將對非洲做出更大承諾，並提醒非洲提防中國愈來愈深入的觸角。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制影響，布林肯展開所謂的「虛擬出訪」行程，與奈及利亞及肯亞領袖舉行線上會談，並「參觀」美國資助的行動醫院與再生能源計畫。

布林肯在回答曾赴美留學的非洲年輕人提問時說，他希望非洲國家無論在處理與哪國的雙邊關係時，都能「睜大眼睛」。

布林肯說：「我們不是要任何人在美國或中國之間選邊站，而是鼓勵大家提出尖銳的問題、挖掘表面底下的真相、要求保持透明，並為你們與你們國家最佳利益做出明智選擇。」

美國與中國間的競爭關係愈來愈激烈。中國加強投資非洲，聚焦自然資源，且沒有任何西方的先進民主價值。

布林肯擔憂有些國家在接受中國貸款後，會背上難以承擔的債務。他舉例說，尚比亞去年就出現債務違約。

布林肯問：「你們應該仔細觀察，當其他國家帶來大型基礎建設計畫時，是帶着自己的工人進來，還是把工作機會留給他們投資國家的民眾？」

針對美國這方面，他說：「我們相信非洲。我們相信非凡潛力。你們的成功就是我們的成功。我們想要投資非洲，但是用正確的方式。」

美國總統拜登即便沒有對非洲提出具體倡議，但已展現初步興趣；相較之下，前一任的川普不僅是數十年來首位沒有在任內訪問非洲的美國總統，還用「鳥不生蛋」一詞來形容以黑人為主的非洲各國。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）與布林肯談話時，感謝拜登鬆綁川普設下的嚴苛赴美簽證限制。

布哈里承諾將在沙赫爾（Sahel）等熱點加強與美國之間的緊密安全合作。

他說：「奈及利亞與安全部隊仍堅定致力於持續合作並解決根本問題。像美國這樣重要戰略夥伴的支持，再怎麼強調都不過分。」

© 2021 AFP