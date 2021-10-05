美國務卿訪巴黎修補關係 法國持保留態度

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（法新社巴黎5日電） 美國國務卿布林肯今天預定在法國巴黎舉行會談，以修補與法國的關係，但氣氛可能會很微妙。澳洲9月廢止與法國的潛艦採購合約，改向美英求助建造核潛艦，法國余怒未消。 澳洲取消向法國下訂潛艦的鉅額合約，轉向美國採購核動力潛艦，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此怒不可遏。 法國政府稱澳洲在秘密會談後取消合約，如同「從背後捅了（法國）一刀」，馬克宏甚至決定召回駐華府和駐坎培拉大使。 美國總統拜登可能沒料到馬克宏會發這麼大的火，一直試圖彌補。美國國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）上周承認，「盟友之間更妥善、更坦白的協商，本可讓9月15日宣布的（澳美英AUKUS三方聯盟）聲明受益」。

布林肯（Antony Blinken）今天安排與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會面，但這兩個盟國政府之間的交流可能會缺少以往的熱絡氛圍。 馬克宏和布林肯目前並未安排兩人之間的官方會議，這進一步顯示了法國仍耿耿於懷。不過，布林肯將與馬克宏的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）會面。

馬克宏去年11月曾親自接待美國前總統川普的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），這次卻不與布林肯會面，形成鮮明對比。

© 2021 AFP