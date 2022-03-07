美國務卿：美歐擬禁俄石油進口

（法新社華盛頓6日電） 美國今天表示，正與歐洲國家「積極討論」禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，但未宣布徹底抵制。

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在西方國家考慮抵制俄羅斯石油的同時，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）強烈呼籲禁止俄羅斯石油進口，還說俄羅斯石油「聞起來有烏克蘭人的血腥味」。

白宮上周表示，美國正在設法減少對俄羅斯石油的消費，同時保護美國家庭免受油價上漲衝擊，然而，為進一步制裁克里姆林宮，西方國家面臨切斷俄羅斯能源進口的壓力與日俱增。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們與我們的歐洲夥伴正非常積極地討論，禁止俄羅斯石油進口，而同時間也要保障全球石油穩定供應。」

他說：「我們迄今採取的行動，已對俄羅斯經濟產生毀滅性影響。」他指的是在經濟上孤立俄羅斯和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的嚴厲制裁。

然而，烏國外長庫列巴不斷強調，切斷俄羅斯石油出口至關重要。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）曾提到有意強化對俄羅斯的制裁，但未完全主張徹底禁止俄羅斯石油，至少目前還沒有。

她今天對美國有線電視新聞網（CNN）說：「目標是孤立俄羅斯，讓蒲亭無法為戰爭取得資金。對我們而言，現在有一個強有力的策略表明，我們必須擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。」

© 2022 AFP