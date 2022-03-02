美國務卿：蒲亭推翻烏克蘭政權 只會加劇人道危機

（法新社日內瓦1日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天警告，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）達成推翻基輔政府的目標，烏克蘭的人道與人權危機「只會惡化」。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯警告聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），俄羅斯對烏克蘭展開「經預謀、無端且無理的攻擊」，在烏克蘭造成可怕的人權與人道危機。

他在預先錄製的影片中也質疑，在俄羅斯2月24日大規模入侵烏克蘭後，是否應讓俄羅斯持續擁有聯合國人權理事會席位。

他表示，莫斯科當局「每個小時都有違反國際人道法的行為」，俄羅斯的攻擊「擊中學校、醫院與民宅」，破壞關鍵基礎建設。

他說，「平民搭乘的巴士、車輛甚至是救護車都遭到炮擊」，痛批俄羅斯昨天在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）「對一棟公寓大樓發動可怕的火箭攻擊」。

烏克蘭有關當局表示，自俄羅斯展開入侵行動以來，有超過350名平民死亡，其中包括16名孩童。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）表示，已有近68萬人逃出國外，並估計烏克蘭境內有100萬人流離失所。

布林肯表示：「如果蒲亭總統成功達到推翻烏克蘭民選政府的既定目標，人權與人道危機只會惡化。」

他提到2014年遭俄羅斯並吞的克里米亞半島狀況，指控「俄羅斯佔領克里米亞後，還動用法外處決、強迫失蹤、刑求、任意逮捕、迫害民族與宗教少數群體和殘酷鎮壓異議人士的手段」。

布林肯警告：「克里姆林宮也加強俄羅斯境內的打壓行動。」

他說：「即使在入侵行動展開前，俄羅斯就已在關閉人權組織、騷擾、毒害及監禁反貪運動人士與政敵。」

他還表示，自俄羅斯6天前展開入侵行動以來，「有關當局據報除了逮捕報導示威活動的記者，還逮捕了數千名和平抗議侵烏的俄國示威人士」。

布林肯呼籲聯合國人權理事會「口徑一致，表明蒲亭總統應毫無條件停止這場無端攻擊…立即將俄羅斯部隊撤出烏克蘭」。他也要求「採取行動，追究行兇者責任」。

布林肯憤慨地表示，竟有聯合國人權理事會成員國會「公然攻擊烏克蘭主權」。

他說：「大家可以合理質疑，一個試圖接管另一個成員國，同時還做出駭人的侵犯人權行徑、造成大規模人道苦難的聯合國成員國，是否應該繼續留在聯合國人權理事會。」

聯合國人權理事會有47個成員國，中止會籍需要紐約聯合國大會表決過半數通過，先前只發生過一次，是在2011年將利比亞踢出人權理事會。

© 2022 AFP