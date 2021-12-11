美國務院批准軍售希臘 恐跟法國搶生意

（法新社華盛頓10日電） 法國和希臘9月才剛達成軍售協議，美國國務院今天宣布，批准向希臘出售4艘巡防艦，令法國再次面臨挑戰。

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美國國防安全合作署（DSCA）表示，已經批准出售價值69億美元的4艘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）多任務水面作戰艦（MMSC）。10周前，希臘才與法國簽署諒解備忘錄，達成類似交易，要購買法國制船艦。

美國國防安全合作署也批准洛克希德馬丁的25億美元計畫，升級希臘MEKO級巡防艦，包括新增和升級武器與電子系統。

美國、英國、澳洲9月15日宣布成立防衛聯盟AUKUS，澳洲也因此取消一筆5年前和法國談定的潛艦合約，使得美國與法國發生齟齬。法國軍售協議這次再度面臨威脅。

法國當時召回駐美澳大使，並形容澳洲取消與巴黎當局達成的數十億歐元傳統動力潛艦軍購合約，改由美英協助建造核潛艦，等於向法國「背後插一刀」。

兩周後，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署備忘錄，採購3至4艘法國Belharra級巡防艦，價值上看30億歐元（35億美元）。

馬克宏當時稱，面臨美國洛克希德馬丁公司競爭，希臘選擇採購3艘Belharra級巡防艦，展現了對法國國防產業的信心。

© 2021 AFP