美國北韓特使：平壤恐在金日成冥誕當天核試

（法新社華盛頓6日電） 美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）今天表示，平壤當局可能正在為4月15日已故領導人金日成110歲冥誕這天，計畫進行近5年來的首場核武測試。

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北韓事務特使金星容表示，華府認為平壤可能正在計畫於下周慶祝北韓「國父」金日成110歲冥誕當天，大規模展示其日益增長的核武能力。

金星容向媒體表示，「我們擔心，在即將到來的4月15日紀念日之際，朝鮮可能會再次採取挑釁行動」，他指的是北韓近日的彈道飛彈試射。

他說：「我不願過度揣測，但我認為可能會有另一次飛彈試射，而且可能是核試。」

北韓從2006年起展開多次核武測試，最後一次測試是在2017年。

金星容表示，華府提議恢復有關清除朝鮮半島所有核武的討論，但持續遭北韓忽視。

他說：「我們沒有收到平壤方面的任何回應，這令人非常失望，因為我們公開和私下已多次發出訊息，在不設任何條件的情況下邀請他們參與對話。」

金星容也說，中國和俄羅斯並未幫助美國總統拜登推動與北韓領導人金正恩恢復談話的努力。旨在遏制平壤核子威脅的會談在美國前總統川普政府時期步上軌道，但隨後戛然而止。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）

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