美國升息疑慮籠罩 亞股多數挫低

（法新社香港21日電） 隨着投資人將焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）調升利率的計畫，美國股市20日再現一波下跌潮，亞洲股市今天多數跟隨美股挫低。

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投資人擔憂，聯準會為了決心打擊飆升的通貨膨脹，將移除超寬鬆貨幣政策。這份不安，對實際上接近2年不停歇的全球股市漲勢帶來重大打擊，大部分市場年初以來都陷入跌勢。

聯準會官員已開始縮減COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期便開始實施的大規模收購債券措施；外界也普遍預期，美國央行將從3月開始升息，但幅度仍眾說紛紜。

此外，聯準會已表明將開始減持帳簿上債券，但速度仍不清楚。而這部分資產曾大大協助央行將利率壓低。

市場如今等待聯準會委員會下周召開的政策會議，冀望它將對貨幣政策正常化時間表提供清楚訊息。

然而，由於央行主要官員在會議前處於緘默期，幾乎沒有資訊可以提供投資人參考，使得股市瀰漫更多不確定性和波動。

華爾街股市3大指數昨天大多數時間走揚，但收盤再度挫低，由較易受利率升高影響的科技類股領跌。

另外，美國昨天公布申請失業給付人數增加，以及一個重要的製造業數據遠遜於預期，種種跡象暗示，COVID-19的Omicron變異株傷害雖不如原本擔憂般嚴重，但仍然構成疑慮，增添股市賣壓。

亞洲股市昨天受到中國祭出更多寬鬆政策加持而走揚，今天則跟隨美股轉跌。東京和上海股市收盤皆下滑0.9%，雪梨股市挫跌逾2%，威靈頓和台北股市收挫超過1%，首爾股市跌1%，曼谷股市也收低。

不過，香港股市受到逢低買氣加持，收盤小漲0.1%；馬尼拉和雅加達股市也收紅。新加坡股市則收在平盤。

© 2022 AFP