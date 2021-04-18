美國又見抗議非裔命喪警槍 聯邦眾議員籲警務改革

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（法新社明尼蘇達州布魯克林中心17日電） 美國明尼蘇達州近日發生一名非裔男子遭一名白人女警誤殺事件，當地連續7晚出現群眾抗議。民主黨籍高階聯邦眾議員華特斯今晚也在現場呼籲美國警務大改革。

20歲的萊特（Daunte Wright）11日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）近郊的布魯克林中心（Brooklyn Center），誤遭執行例行路檢的女警槍擊身亡。

由於明尼阿波利斯去年才發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察壓頸致死，因此這次事件再度引發群眾憤怒走上街頭抗議警察暴力和種族不公。

身為美國聯邦眾議院金融服務委員會主席的華特斯（Maxine Waters），今晚接近當地11點宵禁開始前，在布魯克林中心警局外對現場近300名示威群眾說：「警務必須改變。」

她表示：「年輕人尤其是有色人種，遭到我們付錢來保護和服務我們的警察殺死。我們必須重新思考如何處理我們社會的這些問題。」

昨晚的示威有鎮暴警察出動驅散遭認定為違法的抗議活動，並至少逮捕100人，包括數名記者。

今晚的群眾聚集似乎保持和平，抗議者沿着警局四周架起的鐵絲網站在外圍，邊揮舞「黑命關天」（Black Lives Matter）旗幟邊高喊「關閉它（警局）」，但似乎未嘗試衝破障礙。

示威者李維茲（Joel Reeves）受訪時表示：「我在這裡是因為我們厭倦了警察暴力，我們厭倦見到手無寸鐵的黑人男子無端喪命。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP