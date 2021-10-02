美國反墮胎法引爭議 女性大遊行走上街頭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 美國墮胎維權運動今天將走上全美各地街頭，共計將發起數百項示威行動，以配合新一波「女性大遊行」（Women's March），對抗箝制女性終止妊娠權力的空前保守力量。

「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）今年9月1日生效，禁止女性在儀器可偵測到胎兒心跳之後墮胎，通常是在懷孕第6周，因性侵或亂倫而懷孕的情況也不能例外。這項法律在國會引起交鋒，但在今天之前，尚未有太多大眾示威行動。

美國聯邦最高法院對此爭議擁有最終決定權，將在2天後開庭審理相關案件，近200個維權組織終於號召走上街頭髮聲。

今天最重要的遊行將在美國首都華府展開，屆時可望有數千民眾步行至最高法院。距今將近50年前，最高法院曾就關係到婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）作出畫時代判決，確認憲法保障女性墮胎權。

不過，現任最高法院在前總統川普的人事安排下，由保守派大法官主導，似乎會採取與當年相反的立場。

最高法院先前已經駁回請求，決定不出手阻擋「德州心跳法」，但同意檢討密西西比州的反墮胎法，可能有機會扭轉先例。

發起人表示，德州和密西西比州這兩個保守州的首府奧斯汀（Austin）和傑克遜（Jackson）都將舉辦遊行，全美50州的600多個城市也都會發動遊行，預計全美各地會有近25萬人走上街頭。

維權組織呼籲國會以聯邦法律捍衛墮胎權，並規定聯邦最高法院不得加以修改。

民主黨佔多數的國會眾議院1周前已通過捍衛女性墮胎權的法案，但預料不可能在共和黨有能力否決的參議院過關。

© 2021 AFP