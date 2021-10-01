美國反思種族主義 展示奴隸制博物館1日開幕

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（法新社華盛頓30日電） 美國阿拉巴馬州一座博物館將在10月1日開幕，追溯美國以往種族歧視與當今種族不平等的直接關聯，館中將展示奴隸制、私刑、種族隔離、大規模監禁與警察濫權等史跡。

法新社報導，位於阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）的「史跡博物館」（The Legacy Museum）建物，往日是用來關押準備出售為奴的非洲人。

阿拉巴馬州民權團體「平等正義倡議組織」（Equal Justice Initiative）負責人、人權律師史蒂文生（Bryan Stevenson）表示：「這是一座與美國歷史有關的博物館，展出重點是奴隸制度的史跡。」

史跡博物館給予參觀民眾身歷其境的體驗，民眾一進入館內就搭上一艘橫越大西洋的船，並目睹即將淪為奴隸者承受的苦難。

打造這座博物館的靈感來自德國柏林的歐洲被害猶太人紀念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe又稱大屠殺紀念碑Holocaust Memorial）及南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的種族隔離博物館（Apartheid Museum）。

館內另個展示空間可體驗黑奴遭受的暴力迫害，包括性侵等。

還有一個展示空間陳列了大批非裔美國人1877年至1950年間遭受私刑迫害的史跡，相鄰的國家和平與正義紀念館（National Memorial for Peace and Justice）也展示相同主題的文獻與紀錄。

成立這座博物館是全美對種族與種族主義的反思之一，而自去年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察殺害以來，美國種族問題已經激化。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP