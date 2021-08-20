美國反疫苗母親染疫病故 臨終盼4子女施打

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（法新社華盛頓19日電） 美國德州一名母親拒絕施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最終她與丈夫雙雙染疫病逝，而她的臨終遺願就是希望4個孩子接種疫苗。

42歲的羅德里格斯（Lydia Rodriguez）是德州小鎮拉馬克（La Marque）一名鋼琴教師，她在丈夫因COVID-19病逝兩周後，於16日撒手人寰；羅德里格斯的表親瓊斯（Dottie Jones）告訴當地電視台，夫妻倆並不相信疫苗，羅德里格斯改變心意時已晚了一步。

瓊斯說：「她（羅德里格斯）插管前告訴姊妹的最後幾件事之一，就是『請確保我的孩子接種疫苗』。」

身為護士的瓊斯說，自己曾試圖說服羅德里格斯接種疫苗，但徒勞無功，「人們相信外面流傳的假訊息，這着實令我心碎，假訊息正在殺人，而我們必須將事實傳播出去」。

瓊斯組織了幫助羅德里格斯家孩子的募款活動，並決定公開這故事以喚起關注，並敦促人們接種疫苗。「我不是試圖嚇唬大家。我只是想讓大家了解這病毒是真的，而Delta變異株比我們見識過的任何事物都更殘忍」。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，羅德里格斯的遺願已轉達給她18歲的雙胞胎，目前只要11歲女兒符合接種資格就替她預約施打，16歲兒子則預計很快能打到疫苗。

© 2021 AFP