美國召集約30國談勒贖軟體攻擊 俄未獲邀

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（法新社華盛頓13日電） 一名白宮高官表示，華府召集約30個國家於今明兩天一同開會，以強化對抗勒贖軟體的國際作戰，但俄羅斯未獲邀請。

在勒贖軟體攻擊中，駭客會挾持數據或網路，以換得加密貨幣贖金。美國曾遭受一系列相關攻擊，特別是在今年上半年。

雖然莫斯科政府否認有關，但西方國家經常把矛頭指向說俄語或是在俄國境內運作的駭客集團。

參與今明兩天視訊會議的國家和組織，包括英國、澳洲、印度、日本、法國、德國、韓國、歐洲聯盟（EU）、以色列、肯亞、墨西哥、加拿大、巴西、烏克蘭、愛爾蘭、南非、阿拉伯聯合大公國、保加利亞、愛沙尼亞、多明尼加共和國、紐西蘭、新加坡等。

根據白宮高官，相關討論將環繞4大主題：建立抵抗勒贖攻擊的韌性、加密貨幣在洗白贖金的角色、執法與司法行動，還有外交行動等。

這名官員說：「我們開始遞出邀請時，（各國）極為渴望參與、學習、幫助他國累積能力。」

被問及莫斯科為何缺席，這名消息人士表示：「我們沒邀請俄國人參與的原因很多。」但他也提到，華府已就此議題與莫斯科另行建立溝通管道。

美國總統拜登（Joe Biden）7月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時，曾要求蒲亭「採取行動」對抗在俄國運作的勒贖軟體集團。

白宮官員說，華府與莫斯科已建立一個專家小組進行「坦率和專業的交流」，「我們已看到俄國政府採取一些作為，並期待看到後續行動」。

© 2021 AFP