美國和盟國每月聚會 研議軍援烏克蘭抗俄侵略

（法新社德國蘭斯坦空軍基地26日電） 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天指出，美國和盟邦每月將開會一次，以研議烏克蘭對抗俄羅斯軍隊侵略下的國防需求。

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法新社報導，奧斯汀在武器峰會首次會議後表示：「今天的聚會將成為對烏克蘭自我防衛的聯絡小組（Contact Group）月會。」

他還說：「聯絡小組將成為友好各國的工具，用來強化我們的努力、協調我們的援助，並專註贏得今日的戰鬥和未來的各項困難。」

有40國參與今天在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）美國空軍基地的武器峰會，包括北大西洋公約組織（NATO）成員國，以及以色列、日本和澳洲等國。

奧斯汀在會談開始時指出，華府將「竭盡全力」協助烏克蘭戰勝俄羅斯軍事入侵。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）也宣布，柏林已同意提供德軍二手的獵豹（Gepard）防空戰車給烏克蘭。

奧斯汀對德國供應50具防空系統的「重要決定」大加讚許，還說加拿大也將提供8輛裝甲車。

他表示：「這是重大進展，每一天都看到更多這種情形發生。」

「我們沒有時間浪費。我們必須以戰爭的速度因應。」

奧斯汀也重申，美國希望俄羅斯的軍事力量被削弱，以避免莫斯科當局威脅鄰國。

他指出，莫斯科已失去「大量裝備」，還說盟邦對俄羅斯施加制裁，代表着俄國一旦失去某些能力，就很難以補足。

奧斯汀表示：「我們想再次確認，他們在這場衝突開始之初欺凌鄰國的能力不復存在。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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