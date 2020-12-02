美國單日新增超過2500人染疫喪命 創4月以來最多

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（法新社華盛頓1日電） 美國是全球新型冠狀病毒疾病疫情最嚴重的國家，目前仍苦於病例激增。美國約翰霍普金斯大學今天表示，24小時內，記錄到全國超過2500人病故，是今年4月底以來最多。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至當地時間今晚8時30分（台灣時間2日上午9時30分）的即時統計數據，24小時內，全美新增超過18萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

今天記錄到的病故人數為2562人，上一次單日病故人數比這個數字多，是在4月底的首波疫情高峰期。

根據「冠狀病毒疾病追蹤計畫」（COVID-Tracking Project）資料，全美今天住院人數達到9萬9000人，創下新高。幾個中西部的州疫情特別嚴峻，包括印第安納州、南達科他州。

感恩節假期已過去數天，專家擔心感染人數出現新一波暴增，因為數以百萬計的美國人不顧當局建議取消節慶聚會，仍為了與親友團聚而出遠門。

目前的單日新增病例數仍高，但多多少少與近幾周的數據差不多。

今年春天，美國經常記錄到單日2000人病故的數字，而過去兩周內已數度達到這個數字。

總的來說，美國迄今累計超過1370萬人染疫、逾27 萬人病故。

© 2020 AFP