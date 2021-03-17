美國國務卿抵達南韓 共商團結抵抗中國北韓

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（法新社首爾17日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天抵達南韓首爾，預計將與南韓官員舉行會談，雙方將加強合作，以抵抗日漸強勢的中國及擁核的北韓。

南韓是布林肯與奧斯汀兩人就職後首次海外出訪的第二站，和第一站日本一樣，是美國主要的安全盟邦。

美國總統拜登（Joe Biden）政府致力於跟主要亞洲夥伴國家結盟，以因應崛起的中國。

布林肯離開東京前，提到北京當局在東海、南海以及針對台灣的舉動，並指控中國在國內採取更具壓迫性的行徑，在國外則更有侵略性。

布林肯說：「中國不能期待肆意妄為而不受懲罰，共同明確表達這點，對我們來說很重要。」

北韓領導人金正恩的胞妹金與正昨天批評南韓與美國展開軍事演習，也警告拜登政府不要採取敵意行為，還說如果美國想在未來4年睡得安穩，最好「不要挑起讓自己無法入眠的事端」。

奧斯汀和布林肯將於明天會晤南韓總統文在寅。文在寅是促成2018年時任美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩歷史性會談的推手。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP