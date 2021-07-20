美國國家經濟研究局：疫情引發經濟衰退僅2個月

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（法新社華盛頓19日電） 美國民間機構國家經濟研究局（NBER）旗下景氣循環認定委員會今天表示，美國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）初期，全國拉下店門，資遣員工的時候，僅短短經濟衰退2個月。

非營利且無黨派的國家經濟研究局景氣循環認定委員會（Business Cycle Dating Committee）表示，美國經濟活動在2020年2月來到高峰，但在之後的4月觸底，因此從3月起開始計算，創下美國有史以來最短衰退期。

這次下滑趨勢，也結束美國長達128個月的經濟擴張期，當時全國各州與城市都下令商家關閉店門，或縮短營業時間，以遏止病毒傳播。

然而，國家經濟研究局表示，美國就業與經濟成長率從2020年5月開始反彈，縮短了經濟衰退期。

國家經濟研究局聲明：「委員會決定，未來任何的經濟衰退趨勢，都算是新一次經濟衰退期，而非延續2020年2月高峰期以後的衰退。決定因素在於迄今為止的復蘇長度與力度。」

疫情重創美國這個全球第一大經濟體，政府數據顯示，美國去年2月和4月，約有2200萬人失業，情況最糟糕時，去年第2季經濟萎縮31.4%，創至少73年以來最大幅度。

不過，國家經濟研究局也表示，美國經濟從2020年5月開始復蘇，自此站穩腳步。

國際貨幣基金（IMF）看好美國經濟復蘇前景，7月發布報告，預估美國今年經濟成長將達7%，是1984年以來最快成長速度。

© 2021 AFP