美國國會暴動案調查 聚焦川普策士豪華飯店作戰室

（法新社華盛頓28日電） 美國國會委員會針對前總統川普支持者1月6日攻擊國會大廈的調查，如火如荼進行中，如今調查方向聚焦在案發前後，川普顧問於華府一間豪華飯店設立的「作戰情報室」。

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川普支持者於今年1月6日衝進國會大廈，企圖中斷議員認證民主黨籍拜登贏得2020年總統大選；在襲擊案發生的前後幾天，川普的策士巴農（Steve Bannon）、法律顧問朱利安尼（Rudy Giuliani）和伊斯特曼（John Eastman）在白宮對街的威拉德洲際飯店（Willard InterContinental）套房裡工作。

美國聯邦眾議院21日認定巴農藐視國會，不願配合1月6日事件調查，並指這群川普親信涉嫌維繫白宮與參與「停止竊選」（stop the steal）抗議活動團體之間的聯繫。

巴農先前因他在「停止竊選」中扮演的角色而遭傳訊，這包含「他自威拉德的『作戰情報室』參與當天事件」，而巴農拒絕作證。

威拉德洲際飯店創建於1847年，長期以來是華府上流社會、政治權力掮客和來訪政要的聚集之地；人們出入威拉德的大廳，試圖接觸、影響美國總統和其他政治人物，「說客」（lobbyist）一詞在華府流行了起來。

眾院特別委員會正在調查，與白宮關係密切的人是否煽動了國會大廈襲擊事件，而這可能包含川普本人。

獨立調查記者（Seth Abramson）今年稍早在他的網站Proof，提及數十名試圖扭轉拜登勝選局面的川普親信、擁護者，於1月6日事件前齊聚威拉德一事。

華盛頓郵報記者伍德華（Bob Woodward）與柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫「危險」（Peril，暫譯）一書，也使威拉德行動成為焦點。

兩人記述伊斯特曼如何為川普打造法律策略，即讓時任副總統彭斯（Mike Pence）以涉嫌選舉舞弊為由，阻止國會認證拜登勝選。

川普1月5日告訴支持者，彭斯已同意在隔天阻擋國會認證；但根據伍德華和柯斯塔說法，彭斯在一場會議中拒絕這麼做。

法新社今天報導，川普踢鐵板後，至少打了一通電話給威拉德「作戰室」，但他與誰交談、談話的內容皆仍不得而知。

眾院特別委員會正在尋求取得相關通話紀錄，並與當時在威拉德的其他人面談。

根據「危險」一書，巴農於去年12月鼓勵川普利用沒有根據的的選舉舞弊指控，阻止1月6日的國會認證，這使他成為關鍵人物，而巴農也於1月5日的播客節目，預測隔天能成功阻止拜登獲國會認證。

威拉德行動並非秘密。伊斯特曼5月告訴丹佛（Denver）電台脫口秀主持人：「我們在威拉德飯店有一個作戰室，可以說是協調所有通訊。」

伍德華本月25日則告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），白宮與威拉德行動1月5日的聯繫，對隔天發生的事件極為重要。

他說：「巴農和川普意識到，是把事情引爆的時候了，而這正是他們所做的。」（譯者：張璦/核稿：陳政一）

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