美國國會通過1.9兆美元紓困案 專家盼減少兒童貧窮

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（法新社華盛頓10日電） 美國國會今天通過新型冠狀病毒紓困案，總統拜登將藉此在美國社會政策上做出重大轉變，目標是將兒童貧困問題減半。

位於華府的法律暨社會政策中心（Center for Law and Social Policy）執行主任高登（Olivia Golden）說，拜登的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）意味着美國社會政策的有力轉變。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成的經濟衰退讓美國的不平等現象變得更顯眼，許多家庭得不到社會安全網的妥善保障，其中又有很多人在經濟上沒有緩衝，尤其是低收入的非裔和西語裔群體。

總的來說，紓困案中有4000億美元將直接用來發放振興支票給美國人民，以支持消費支出。

「美國救援計畫」最受矚目的內容就是許多人可獲1400美元的振興支票，以及擴大失業保險。但研究貧窮議題的專家說，紓困案也將擴大兒童稅額抵免，可能更有意義。

新法將提供每名6歲以下的小孩3600美元抵免額，6到17歲的孩子則可享3000美元抵免額。若雙親年收入達15萬美元以上，兒童抵免額將逐級減少。

© 2021 AFP