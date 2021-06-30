美國報業就業人數持續下跌 數位訂戶逆勢成長

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（法新社華盛頓29日電） 智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布的報告顯示，陷入困境的美國報業在疫情肆虐的一年擴大刪減數以千計的就業人數，不過報告也看見數位讀者成長的正面跡象。

皮尤研究中心在媒體年度評估中發現美國新聞編輯室去年減少約12%工作機會，或約4000個記者、編輯或攝影記者職位，年底時就業總人數為3萬820人。

皮尤研究中心指出，周間的紙本報紙發行量減少19%，周日則下跌14%。

這波疫情中的一大亮點可能是報紙的紙本發行雖然減少，但數位訂戶及讀者卻相對增加。

結合產業消息來源及美國最大型日報提供的數據，皮尤研究中心發現，反映網站用戶註冊數，且多數案例中皆有付費的「數位發行」成長多達38%。

研究人員計算，包含數位與紙本的報紙總發行量去年下跌6%。

皮尤研究人員巴德爾（Michael Barthel）表示，儘管趨勢仍持續低迷，但「下降速度已比我們近年來看到的緩慢」。

根據這份報告，數據顯示報紙在增加數位訂戶方面正取得一些進展，發行量收益首度超越廣告收益。

根據公開交易的報社財報數據分析，相較於2019年的110億美元，去年整體發行收益估計達111億美元，而去年廣告收益為88億美元，下滑29%。

這項調查並未特別詢問民眾為何轉換至新聞網站，但巴德爾指出「我們先前的研究顯示，新聞消費因冠狀病毒疫情的關係而增加」。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP