美國奧會規定 北京冬奧美代表隊成員須打疫苗

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（法新社洛杉磯22日電） 根據美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會今天公布的指導方針，明年將前往中國參加北京冬季奧運的美國運動員，必須預先接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）的規定寫道，截至11月1日，所有職員、運動員、承包商和其他可接觸到USOPC設施的人員，都必須接種COVID-19疫苗。

而到了12月1日，疫苗規定將擴大至所有美國代表隊成員或未來有希望在奧運出賽的選手。

指導方針的內容表示：「我們奧運和帕運相關人員的健康和福利，一直是最優先事項。」

「這項措施，將使我們更加能夠替美國隊運動員和工作人員創造一個安全且成果豐碩的環境，也將使我們能夠在進行規畫、做準備及替運動員提供最佳服務時，能夠再度保持連貫性。」

USOPC在今年的東京夏季奧運前，差一點就規定所有代表隊成員必須接種疫苗。結果前往日本參賽的613位美國選手當中，約有100位沒打疫苗。

這些人當中包括美國男泳將安德魯（Michael Andrew），他在東奧期間因與媒體互動時未戴口罩，而招致批評。曾奪奧運金獎的美國女泳將迪拉多（Maya DiRado）也指責安德魯因拒打疫苗而危害隊友。

國際奧會（IOC）對所有奧運比賽並未實施選手必須接種疫苗的要求。

不過USOPC表示，他們會依個案考慮豁免疫苗規定，但豁免的個人必須每天接受病毒檢測，費用由USOPC負擔。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP