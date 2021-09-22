美國女星鄔瑪舒曼自曝 少女時期曾墮胎

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（法新社華盛頓22日綜合外電報導）美國女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）在今天刊出的報紙意見專欄中，批評德州幾乎完全禁止墮胎的新法，並揭露自己在青少女時期曾經墮胎。

鄔瑪舒曼在「華盛頓郵報」（Washington Post）意見專欄中寫道，她15歲時展開演藝生涯，在青少女時代晚期意外懷孕，對方是年紀大上許多的男性。當時她想保住孩子，但與父母討論後決定墮胎，這項決定令她心碎不已。

她提及：「這是我迄今最黑暗的秘密。我在青少女時墮胎，是我一生中最艱難的決定，這項決定使我痛苦，迄今仍令我難過，但這也是我曾經歷的人生道路，充滿喜悅和愛。」

針對德州墮胎新法，鄔瑪舒曼抨擊這項法律是「美國婦女人權危機的集結地」，並斥責此法是對付經濟弱勢的另一項歧視性工具。

德州墮胎新法於本月1日生效，這項法律規定懷孕6周後即不允許墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外，是全美最嚴苛的墮胎法之一。

美國保守派大力支持這項新法，但自由派卻強烈反彈，此前瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、紅粉佳人（P!nk）等好萊塢明星和音樂人也曾紛紛發言抨擊此法。

© 2021 AFP