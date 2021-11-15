美國媒體：川普集團出售華府川普飯店
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（法新社紐約14日電） 美國媒體今天報導，川普集團已經達成協議，將以3.75億美元價碼將其華府「川普國際飯店」使用權賣給CGI商業集團，CGI打算把這棟豪華物業正門的前總統川普名字拿掉。 根據「華爾街日報」（Wall Street Journal），邁阿密投資集團「CGI商業集團」（CGI Merchant Group）和希爾頓全球控股公司（Hilton Worldwide Holdings）達成另一份協議，要將川普國際飯店（Trump International Hotel）改名為華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria Hotel）。
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法新社聯繫上CGI，但CGI不願評論此事，川普集團與希爾頓目前也不願回覆。 這棟歷史悠久的大樓就位在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上，距白宮只有短短步行路程，19世紀末興建，為美國政府名下產業，原為郵局，2013年政府租給川普的房地產公司60年，外加延長租約40年的選擇權，川普集團斥資約2億美元整修。 根據眾議院監督暨改革委員會（House Oversight and Reform Committee），川普集團成立來管理川普國際飯店的公司「川普舊郵局有限責任公司」（Trump Old Post Office LLC），在2016年飯店開張到2020年8月期間，損失超過7100萬美元。
© 2021 AFP