美國嬰兒配方奶粉短缺 亞培執行長致歉

（法新社華盛頓21日電） 嬰兒配方奶粉製造商亞培的執行長福特，今天向受到嬰兒配方奶粉這項基本物資短缺影響的美國家庭致歉。

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亞培（Abbott）執行長福特（Robert Ford）投書華盛頓郵報（The Washington Post）表示：「由於我們自願性產品召回，使得國內嬰兒配方奶粉短缺的情況加劇，對於每一個我們辜負的家庭，我們深感抱歉。」

美國嬰兒配方奶粉的短缺，最初是因為供應鏈塞車、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成缺工等問題所導致；接着在2月，因為兩名嬰兒喪命，亞培宣布「自願召回」密西根廠生產的產品，並將該廠關閉，讓情況再度惡化。

福特表示，亞培將為家中有孩童在喝了那些之後被召回的配方奶粉而需住院的家庭，設立一個500萬美元的基金。

他也表示，亞培正採取行動，來緩解嬰兒配方奶粉短缺問題，例如將其在俄亥俄州哥倫布廠的成人用品生產線，改成「優先」生產嬰兒配方奶粉。

亞培也將從其位於愛爾蘭的工廠進口嬰兒配方奶粉。

美國食品暨藥物管理局（FDA）16日與亞培達成協議，讓其密西根廠恢復生產。這項協議需法官批准，且該廠應在兩周內重新開始運作。

福特承諾說：「6月底前，我們提供給美國民眾配方奶數量，將比1月還沒召回前更多…我們正大量投入，以確保這種情況不再發生。」

© 2022 AFP