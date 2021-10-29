美國安顧問：拜登預計氣候峰會場邊會艾爾段

（法新社空軍一號機上28日電） 美國國家安全顧問蘇利文今天說，聯合國氣候峰會下周於蘇格蘭格拉斯哥登場時，美國總統拜登預計將在場邊與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。

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拜登搭乘空軍一號飛往義大利羅馬參加20國集團（G20）峰會，蘇利文（Jake Sullivan）在機上告訴記者：「我預期他將在格拉斯哥（Glasgow）與土耳其總統會面。」

他說：「我沒有可證實的消息，但這是目前的期待。」

蘇利文說：「拜登與國安團隊也將有機會與歐洲盟國代表團碰面，了解讓伊朗回到談判桌，以讓德黑蘭的核子設施接受國際檢查的進展。

他說：「我們都對伊朗的核計畫深感關切。」蘇利文又說，在羅馬召開G20峰會時，英國、法國、德國與美國將「對此議題保持口徑一致」。

土耳其媒體昨天引述艾爾段的話說，拜登與艾爾段之間的會議「有可能」將在格拉斯哥登場，但可能無法談得很順利。

美國為了報復土耳其採購俄羅斯的S-400防空飛彈系統，將這個北大西洋公約組織（NATO）盟國踢出F-35匿蹤戰鬥機計畫，土耳其正在向美國討回14億美元款項。

此外，美國與土耳其剛爆發新的外交糾紛，艾爾段不滿美國與另9個西方國家支持遭關押的公民社會領袖卡瓦拉（Osman Kavala），揚言驅逐這10國的使節。

艾爾段指控這些大使干涉內政，但在這些國家的大使館發布聲明，承諾不會插手土耳其國內事務後，艾爾段收回成命。

拜登周末將在羅馬參加G20峰會，之後將前往蘇格蘭格拉斯哥，出席10月31日到11月12日召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

© 2021 AFP