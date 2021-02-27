美國宣布「哈紹吉禁令」 制裁76沙烏地人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓26日電） 美國今天公布情資報告，指稱沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼批准殺害記者哈紹吉。美國國務院隨後也宣布「哈紹吉禁令」，立即將76名沙烏地人列黑名單。

美國情資報告說，沙國實質領導人穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年批准在土耳其伊斯坦堡的行動，要捕捉或殺害「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也宣布名為「哈紹吉禁令」（Khashoggi Ban）的新政策，將禁止代表外國政府威脅異議人士、騷擾記者及家屬者入境美國，並立即將76名沙國人列入黑名單，禁止入境。

美國財政部宣布對沙烏地情報總局（General Intelligence Presidency）前副局長阿希里（Ahmed Hassan Mohammed al-Asiri），以及與哈紹吉命案有關的沙烏地快速干預部隊（Rapid Intervention Force，RIF）祭出制裁，凍結他們的資產並禁止美國任何人與他們做生意。

美國財政部指控阿希里是暗殺哈紹吉行動元兇，並說奉令攔截哈紹吉的暗殺小組多名成員來自RIF。RIF隸屬於沙烏地王室衛隊，只聽命於王儲。

美國情資報告研判，若非王儲批准，RIF成員根本不會採取行動。沙烏地隨即「全面駁斥」報告中「負面、不實且令人無法接受」的評估。

© 2021 AFP