美國宣布 將對352項中國產品恢復關稅豁免

（法新社華盛頓23日電） 美國政府今天宣布，將恢復對中國352項產品的關稅豁免。

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這些產品的豁免措施於2020年底失效，但總統拜登政府去年10月開始徵求意見，研議549項符合條件的中國產品中，有哪些應再次豁免於關稅。

美國貿易代表署（USTR）聲明表示：「經審慎考量公眾意見，並與其他美國機構磋商後，做成了今天的決定。」

根據聲明，這些中國產品關稅豁免回溯自去年10月12日，並延續到2022年底。

拜登政府一直面臨著企業和民主、共和兩黨議員要求減緩關稅負擔的壓力；批評者說，在美國應付創紀錄的通膨浪潮之際，關稅負擔不僅讓供應問題惡化，還推升物價。

前美國總統川普執政時，政府一開始同意2200項以上的中國產品可豁免關稅，以便減輕一些業者和零售商的負擔。其中多數豁免已到期，但有549項產品的豁免延長一年，於2020年底到期。

美中2020年1月簽署所謂「第一階段」貿易協議，北京據此同意在2020年和2021年，至少擴大採購2000億美元的美國產品及服務，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，中國未能達標。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）矢言要在中國履行協議承諾上與北京「積極交涉」，但她今年1月表示，「我們的貿易關係目前處於相當艱困的階段」且「對話並不容易」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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