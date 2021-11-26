美國將加倍課徵加拿大軟木材關稅 加拿大感到失望

（法新社華盛頓25日電） 美國與加拿大為軟木材關稅爭議多年，最近華府決定將對加拿大木材課徵雙倍的補償性與反傾銷關稅，此舉讓加拿大方面大感失望，並可能進一步推升美國市場價格。

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根據美國商務部和加拿大政府的文件，出口軟木材到美國的大多數加拿大公司，將須繳交17.9%的稅賦，這是現行稅率8.99%的兩倍。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）聲明表示，美國決定將對加拿大多數軟木材生產廠商徵收的不公平關稅提高到17.9%，加拿大對此極度失望，並呼籲美國停止徵收這些關稅。

法新社報導，這項決定一旦在美國聯邦公報（Federal Register ）上公布，就立即生效實施；並且預料下周將會公布。

這項關稅每年會進行檢討，華府已於5月公布初步結果。美加為了木材關稅爭論不休35年。

美國木材業者指控加拿大業者為促銷出口，以低於市場價格販賣木材。

加拿大也曾就此向世界貿易組織（WTO）投訴，2020年8月世貿作出有利於加拿大的裁決，但美國在次月即提起上訴。

根據加國政府資料，加拿大是全世界最大軟木材出口國，美國則是加國的最大市場。

© 2021 AFP