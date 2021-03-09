美國將提供30萬委內瑞拉人臨時庇護

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（法新社華盛頓8日電） 美國官員今天表示，美國將允許數十萬委內瑞拉人尋求庇護。拜登上任後的移民政策明顯有別於前朝川普政府。

官員表示，美國將提供「臨時保護身分」（Temporary Protection Status,TPS）給逃離政治壓迫和經濟崩潰的委內瑞拉人民。位於南美洲的委內瑞拉曾經相當富庶。

拜登政府一位要求匿名資深官員告訴記者，估計將有超過30萬人符合資格。

納入考量的這些委內瑞拉人目前都在美國，如今他們將能避免被遣返命運，獲准居留到2022年9月。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas ）說：「委內瑞拉的生活條件顯現出一個國家正陷於混亂，無法保護自己的人民。」

「在諸如這些特殊且暫時性情況時刻，美國挺身為已經入境美國的符合資格委內瑞拉人提供支持。與此同時，他們的國家正尋求走出當前危機。」

即使川普支持推翻極左領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），但他對移民與難民採取強硬作法，拒絕提供委國人民保護地位。

拜登1月上任之初，立即宣布將撤銷川普的不人道邊境政策。

© 2021 AFP