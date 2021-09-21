美國將放寬入境限制 全球航空業鬆了一口氣

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（法新社巴黎20日電） 美國宣布將於11月放寬對於外國旅客的入境限制，完整接種COVID-19疫苗並接受檢測和接觸者追蹤的旅客，將獲准搭機入境，讓受疫情沈重打擊的全球航空業得以鬆一口氣。

對歐洲大航空公司而言，跨大西洋航班往往最有賺頭。法荷航空集團（Air France-KLM）執行長史密斯（Benjamin Smith）告訴法新社，美國宣布將放寬入境限制，對過去18個月蒙受數百億歐元損失的航空業而言是「天大的好消息」。

法國航空公司（Air France）、英國航空公司（British Airways）和德國漢莎航空公司（Lufthansa）等大部分的歐洲旗艦航空公司，跨大西洋長程航線受到旅行限制的衝擊尤其嚴重。

以法荷航空集團為例，北大西洋航線佔總銷售的40%；漢莎航空的北大西洋航線則佔總銷售的50%。

英國航空執行長陶艾爾（Sean Doyle）說：「今天的新聞…是一個歷史性的時刻。我們的顧客現在應該感到世界重新向他們開放了，他們可以信心十足地為旅程訂位。」

聯合航空公司（United Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）和美國航空公司（American Airlines）等美國航空業者的國內航線佔比較大，對於國際航線的依賴較低。但他們也表示樂見此新聞。

美國航空協會（Airlines for America）主席兼執行長加里奧（Nicholas Calio）說：「今天宣布的消息對我們國家的復蘇是正面的進展。」

擁有290家航空公司成員的國際航空運輸協會（IATA）形容這是「往前邁出一大步」。該協會的國際航班客運量佔全球82%。

© 2021 AFP